ترامب يعلن تأليف كتاب بعنوان "جريمة القرن".. ويؤكد: أريد توثيق التاريخ

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أنه يؤلف كتابًا بعنوان "جريمة القرن" استنادًا إلى مزاعمه بتزوير الناخبين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وفقا لصحيفة نيوزويك.

قال ترامب أمام الحشود يوم السبت فى أوستن ـ تكساس: "أنا فى الواقع أكتب كتابًا عن ذلك يسمى جريمة القرن. لا أعتقد أنك ستستمتع به. ستصاب بالاكتئاب الشديد عندما تقرأه، لكننا نريد توثيقه لأسباب تاريخية".

يعكس عنوان الكتاب "هذه هى جريمة القرن" عبارة يستخدمها ترامب بشكل شائع لوصف مزاعمه المستمرة بشأن تزوير الناخبين في الولايات التي تقع في ساحة معركة، والتى تم رفضها فى المحاكم أكثر من 60 مرة.

فى أوستن، واصل ترامب السخرية من نزاهة الانتخابات وألمح إلى أنه تم العبث بالأصوات، مما أدى إلى فقدانه الرئاسة، وقال: "هذه أكبر خدعة، سرقة هذه واحدة من أكبر الجرائم فى تاريخ بلدنا. وللأسف، لا يريد المدعون أن يفعلوا أى شىء حيال ذلك".

ألف ترامب ما يقرب من 20 كتابًا، بما فى ذلك كتابه الشهير The Art of the Deal من 1987 وOur Journey Together، الذى كتب بعد أن كان الرئيس الخامس والأربعين.

فى نفس السياق، فى أول مقابلة لها منذ مغادرة البيت الأبيض، ألمحت السيدة الأولى الأمريكية السابق ميلانيا ترامب إلى إمكانية أن تستعيد اللقب مرة أخرى، مع بحث الرئيس السابق دونالد ترامب إمكانية الترشح فى سباق 2024.

وفى مقابلتها مع فوكس، قالت ميلانيا ترامب إنها تعتقد أنهم قد حققوا الكثير فى أربع سنوات من حكم إدارة ترامب، وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تعيش ميلانيا فى البيت الأبيض مجددا حال ترشح زوجها للانتخابات مرة أخرى، لا تستصعب شىء أبدا.