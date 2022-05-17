بطلب من أمريكا والمكسيك.. مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى هايتى اليوم

كتبت : هند المغربي

يناقش أعضاء مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، الوضع فى هايتى بناء على طلب من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، فيما دعمت كلا من الجابون وغانا وكينيا والبرازيل والصين الطلب، فيما تقدم الممثلة الخاصة لهايتي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لهايتى (BINUH) هيلين لايم إحاطة.

ووفق تقرير مجلس الأمن يوفر الاجتماع فرصة لأعضاء المجلس لمناقشة الارتفاع الأخير في عنف العصابات في هايتي والإجراءات المحتملة التي يمكن اتباعها للمساعدة في التخفيف من حدة الوضع.

وفى وقت سابق، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن العصابات وسعت نطاق القتال ليشمل بلدات إضافية في العاصمة، ما أسفر عن نزوح نحو 9000 شخص نتيجة القتال الذى بدأ فى 24 أبريل، إضافة إلى ما يقرب من 19000 نازح داخلى بسبب أنشطة العصابات المماثلة في مارتيسان في يونيو 2021.

ووفق التقرير أعاقت الاشتباكات بين العصابات قدرة المواطنين في هايتى على تلبية احتياجاتهم اليومية والوصول إلى الخدمات الأساسية ، حيث أُجبرت المستشفيات والمدارس على الإغلاق وتوزيع السلع والخدمات الحيوية (بما في ذلك حركة موظفي المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء البلاد. ) بسبب انسداد الطرق الرئيسية في هايتي. كما أفاد البيان بتعمد استخدام العنف الجنسي من قبل العصابات ضد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة العصابات المتنافسة.