ممثل فرنسا بالأمم المتحدة: الاتحاد الروسى يستخدم مجلس الأمن كمنصة لتبرير الحرب

كتبت: هند المغربي

قال نيكولاس دى ريفيير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، إن الاتحاد الروسى يستخدم مجلس الأمن كمنصة للدعاية لتبرير حرب غير مبررة.

وقال ممثل فرنسا فى الأمم المتحدة إن الأمم المتحدة ليس لديها معلومات عن برامج لأسلحة بيولوجية فى اوكرانيا، مضيفا أن النشر المتكرر لمعلومات كاذبة لن يحول هذه المزاعم إلى حقيقة.

وأشار ممثل فرنسا فى الأمم المتحدة إلى أنه فى عام 2011، اتهم الاتحاد الروسى جورجيا بتطوير أسلحة بيولوجية دون أى دليل، وأعرب عن قلقه من أن حملة التضليل هذه هى مقدمة لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية فى أوكرانيا، وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على إجراءات للتشاور مع الدول الأطراف.