القبض على بوسى مستريحة الشرقية بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم، القبض على مستريحة جديدة بمدينة الزقازيق، تدعى" م ر ي" 49 سنة مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى على خلفية البلاغات المحررة ضدها من قبل عدد من الأهالي يتهموها بالنصب والأستيلاء على أموالهم ملايين الجنيهات بزعم تشيلغها فى الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرائيس.

وكان عدد من المواطنين بمدينة الزقازيق، قد حرروا عدة محاضر بقسم شرطة ثانى الزقازيق وقسم الأموال العامة، ضد" م ر ي" 49 عاما مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى، لقيامها بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وبعد فترة تمطالت فى دفع ورد المبالغ المالية لأصحابها، وإمتعنت عن الذهاب لمدرستها بسبب تررد الأهالى على المدرسة ومطالبتها برد أموالهم، فيما يتم فحصها داخل مديرية أمن الشرقية، بعد القبض عليها.

وقال عدد من الضحايا أن المتهمة، إمتعنت منذ 6 أشهر عن دفع القيمة الشهرية المتفق عليها من أرباح تشغيل الأموال وتماطلت فى السداد، وتم تحرير العديد من المحاضر ضدها بمديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الشرقية.

يذكر أن مديرية أمن الشرقية تلقت عدة بلاغات من الضحايا حملت أرقام 5759 لسنة 2022 جنح ثانى قسم ثانى الزقازيق، و5866 لسنة 2022 جنح ثانى الزقازيق ، و5846 جنح ثانى الزقازيق، و 3114 جنح ثانى الزقازيق لسنة 2022.

ومن جانبه تقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بفحص المشكو فى حقها، مواجهتها بأقوال الشاكين والوقف على قيمة المبالغ المالية التى أخذتها من الضحايا بزعم تشغيلها فى بيع الأجهزة الكهربائية.