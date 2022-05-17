الرئيس الكولومبي يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

كتب أحمد عرفة

تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية كولومبيا، إيفان دوكي، وقدم الرئيس الكولومبي، تهانيه للشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنى أن تشهد علاقات البلدين مزيدا من التعاون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على نعي شقيقه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الراحل، حيث نشر صور أبيض وأسود تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكتب: "رحم الله أخي خليفة، الأمانة ثقيلة، نسأل الله التوفيق والعون والسداد".

وقبلها بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وفي برقيته، قال رئيس الوزراء: يطيب لي، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، أن أتقدم إلى سموكم، بخالص التهنئة على نيلكم ثقة المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، وانتخابكم بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً للمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.