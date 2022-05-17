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الشيخ محمد بن زايد ينشر صورا قديمة تجمعه بشقيقه الراحل: الأمانة ثقيلة

الثلاثاء، 17 مايو 2022 08:21 م
الشيخ محمد بن زايد ينشر صورا قديمة تجمعه بشقيقه الراحل: الأمانة ثقيلة الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد
كتب آسر أحمد

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حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على نعي شقيقه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الراحل، حيث نشر صور أبيض وأسود تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكتب: "رحم الله أخي خليفة، الأمانة ثقيلة، نسأل الله التوفيق والعون والسداد".

وفى وقت سابق بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وفي برقيته، قال رئيس الوزراء: يطيب لي، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، أن أتقدم إلى سموكم، بخالص التهنئة على نيلكم ثقة المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، وانتخابكم بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً للمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته قائلا: أنتهز هذه المناسبة، لأجدد لسموكم الإعراب عن تقديرنا واعتزازنا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وثقتنا في أنها ستشهد في عهدكم مزيداً من تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.  

 

واختتم رئيس الوزراء برقيته بالتوجه إلى الله العلى القدير أن يوفق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويسدد على طريق الحق والخير خطاه، وأن يديم على الإمارات الشقيقة، وشعبها الكريم، الاستقرار والرخاء تحت قيادته الحكيمة.

 

 

 


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