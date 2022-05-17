اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكرانى: ناقشت مع الرئيس الفرنسى إمدادات الطاقة والمساعدات العسكرية

الثلاثاء، 17 مايو 2022 07:27 م
الرئيس الأوكرانى: ناقشت مع الرئيس الفرنسى إمدادات الطاقة والمساعدات العسكرية الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، إنه ناقش مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مسألة إمدادات الطاقة إلى أوكرانيا والمساعدات العسكرية من باريس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن إيمانويل ماكرون وعد فولوديمير زيلينسكي بزيادة إمدادات الأسلحة الفرنسية.

 

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده تمتلك معلومات تفيد بأن الجانب الأوكرانى فى المفاوضات يخضع لسيطرة بريطانيا والولايات المتحدة.

 

وقال لافروف - في تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا ليست دولة مستقلة حتى ولو كانت كييف تعتقد ذلك"، مضيفا أن الغرب ليس في حاجة إليها فهي باتت بالنسبة له مستهلكة.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة