الرئيس الأوكرانى: ناقشت مع الرئيس الفرنسى إمدادات الطاقة والمساعدات العسكرية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، إنه ناقش مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مسألة إمدادات الطاقة إلى أوكرانيا والمساعدات العسكرية من باريس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن إيمانويل ماكرون وعد فولوديمير زيلينسكي بزيادة إمدادات الأسلحة الفرنسية.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده تمتلك معلومات تفيد بأن الجانب الأوكرانى فى المفاوضات يخضع لسيطرة بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال لافروف - في تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا ليست دولة مستقلة حتى ولو كانت كييف تعتقد ذلك"، مضيفا أن الغرب ليس في حاجة إليها فهي باتت بالنسبة له مستهلكة.