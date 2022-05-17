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الخارجية الأمريكية: بلينكن لم يتحدث مع نظيره الروسي منذ فبراير الماضى

الثلاثاء، 17 مايو 2022 11:37 م
الخارجية الأمريكية: بلينكن لم يتحدث مع نظيره الروسي منذ فبراير الماضى نيد برايس
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن إجراء مكالمة هاتفية حاليا، بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرجي لافروف، غير بناء، بينما لم تستبعد إجراء مثل هذه الاتصالات مستقبلا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكى، لم يتحدث مع نظيره الروسي منذ فبراير الماضى، موضحا أن روسيا لم توفر لنا أي أسس للاعتقاد بأن الحديث على مثل هذا المستوى بين أنتونى بلينكن وسيرجى لافروف لن يكون بناء في الظروف الراهنة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه إذا كانت هناك الظروف الضرورية، وإذا توصلنا إلى الاستنتاج بأن المكالمة، بينهما من شأنها أن تساهم في خفض مستوى العنف أو تخفيف الوضع الإنساني للشعب الأوكراني، فمن الممكن أن تجري تلك الاتصالات في المستقبل.


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