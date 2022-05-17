الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحل زيوت ومواد بترولية بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمحل زيوت ومواد بترولية، بقرية مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ طريق طوخ شبين القناطر، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بمحل زيوت ومواد بترولية بطريق طوخ شبين القناطر بقرية مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بمحل زيوت ومواد بترولية باسم "خالد المنسى"، 50 سنة، بقرية مشتهر مركز طوخ طريق طوخ شبين القناطر أمام ثلاجة أولاد دراج، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.