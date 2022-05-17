التأمين الاجتماعى: توقف الكروت الزرقاء لأصحاب المعاشات خلال يونيو ويوليو

كتب أحمد عرفة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الكروت الزرقاء مع أصحاب المعاشات أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وستتوقف خلال شهري يونيو ويوليو، وسيتم إحلالها بكروت ميزة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كارت ميزة سيتم صرفه مجانًا للمواطنين أصحاب المعاشات.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة بدأت منذ يناير 2021، إحلال البطاقات الزرقاء لصرف المعاشات بكروت ميزة.

وأوضح أن إجمالي عدد البطاقات مع المواطنين كان 6.5 مليون بطاقة، تم تغيير 5.3 مليون بطاقة منها إلى ميزة، وسيتم صرف معاش الشهر الحالي بالبطاقة الزرقاء، على أن يتم اعتبارًا من الشهر المقبل الصرف بكارت ميزة.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن أصحاب المعاشات الذين لم يستخرجوا كارت ميزة، عندما يتوجهوا لصرف المعاش، سيطلب منهم التوجه إلى التأمينات، وهذا إجراء عادي لا قلق منه، حيث سيتسلم المواطن كارت ميزة.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المواطن يمكنه أن يسدد من خلال كارت ميزة الفواتير الحكومية وشراء السلع، مضيفا أنه يمكن تحويل المعاشات للمواطنين عبر المحفظة الإلكترونية على هواتفهم.