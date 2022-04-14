موعد صرف معاشات مايو 2022.. إنفوجراف

موعد صرف معاشات مايو 2022 ، كشفت عنه الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، حيث أعلنت صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين "عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات و تلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.



معاشات

• صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل عيدتى "الفطر المبارك – القيامة المجيد"

• بدء الصرف يوم الجمعة المقبل 22 أبريل من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك والبريد على مستوى الجمهورية

• عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريا