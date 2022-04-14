اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موعد صرف معاشات مايو 2022.. إنفوجراف

الخميس، 14 أبريل 2022 12:26 م
موعد صرف معاشات مايو 2022.. إنفوجراف معاشات مايو

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موعد صرف معاشات مايو 2022، كشفت عنه الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، حيث أعلنت صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين "عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات و تلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.
 
معاشات
معاشات
• صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل عيدتى "الفطر المبارك – القيامة المجيد"
 
• بدء الصرف يوم الجمعة المقبل 22 أبريل من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك والبريد على مستوى الجمهورية
 
• عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريا

التامينات

معاشات مايو

معاشات مايو خلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات مايو 2022

صرف المعاشات

صرف معاشات مايو

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