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البنتاجون: الجيش الروسي يتصرف بلا مسؤولية وتصعب محاسبته على عكس جيوش العالم

الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:46 م
البنتاجون: الجيش الروسي يتصرف بلا مسؤولية وتصعب محاسبته على عكس جيوش العالم البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن الجيش الروسي يتصرف بلا مسؤولية، وتصعب محاسبته على عكس جيوش العالم بما فيها القوات الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن ماريوبول صارت خارج عمليات القوات الأوكرانية والوضع الإنساني فيها سيء جدا.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده تمتلك معلومات تفيد بأن الجانب الأوكرانى فى المفاوضات يخضع لسيطرة بريطانيا والولايات المتحدة.

 

وقال لافروف - في تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، "إن أوكرانيا ليست دولة مستقلة حتى ولو كانت كييف تعتقد بذلك"، مضيفا أن الغرب ليس في حاجة إليها فهي باتت بالنسبة له مستهلكة.

وتابع قائلا: "يصلنا معلومات عبر قنوات مختلفة تفيد بأن أمريكا وبريطانيا تقودان المفاوضين الأوكرانيين وتوجهان حريتهم في المناورة".

وأشار لافروف إلى أن الغرب لا يحتاج إلى أوكرانيا، موضحا أن الغرب غير مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكييف.

 

 


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