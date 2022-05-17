الاتحاد الأوروبى: انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدى لتغير جيوسياسى ببحر البلطيق

كتب أحمد عرفة

قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة، ولا نعلم قدرتها على تعويضها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدى إلى تغير جيوسياسى فى منطقة بحر البلطيق، موضحا أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبى فى سعيهما لعضوية الناتو.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: "عملنا على تأمين المصادر الدولية لدعم التحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا".

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا وعمليات التحقيق بجرائم الحرب، موضحا أن المهمة الأوروبية للتدريب العسكري في مالي معلقة ولم تلغ.