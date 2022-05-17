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أول صور لحادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات بطريق محور 26 يوليو

الثلاثاء، 17 مايو 2022 11:34 م
أول صور لحادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات بطريق محور 26 يوليو حادث المحور
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المرور، من جهودهم لرفع حطام حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات ملاكي، أعلي محور 26 يوليو بالجيزة، وتقوم الخدمات المرورية مدعومة بالأوناش برفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات. 
 
 
وظهرت كثافات مرورية في حادث تصادم تريلا و أتوبيس و7 سيارات ملاكى، أعلى المحور في الجيزة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلي المكان، تحسبا لسقوط مصابين ونقلهم إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وانتقل رجال المرور، وبصحبتهم الأوناش لتسيير حركة السيارات.
 
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المحور بمحافظة الجيزة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
 
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حادث المحور

حادث ضخم
حادث ضخم

حادث طريق المحور
حادث طريق المحور
 

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