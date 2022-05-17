وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الافريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول 2.8 مليون جرعة لقاح لعدد من الدول، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة "كوفاكس".



وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، أن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.