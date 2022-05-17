أكدت بعثة الولايات المتحدة الامريكية لدى الاتحاد الافريقي تسليم دول أفريقيا جنوب الصحراء (جزر القمر، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، وناميبيا وزامبيا) شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مسعى لدعم البلاد في إنهاء جائحة كورونا.
وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الافريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول 2.8 مليون جرعة لقاح لعدد من الدول، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة "كوفاكس".
وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، أن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.
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