سجلت السلطات الصحية فى أستراليا 42 ألفا و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد منذ بدء تفشى الوباء إلى 6 ملايين و631 ألفا و359 حالة.
وأشارت وزارة الصحة الأسترالية - عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7 آلاف و807 حالات منذ بدء الجائحة.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة الأسترالية، يبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة حاليا في البلاد 385 ألفا و923 حالة .
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