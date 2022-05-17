وأشارت وزارة الصحة الأسترالية - عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7 آلاف و807 حالات منذ بدء الجائحة.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة الأسترالية، يبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة حاليا في البلاد 385 ألفا و923 حالة .