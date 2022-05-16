اليوم السابع
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الإثنين، 16 مايو 2022 05:23 م
أكرم القصاص
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"FDA" توافق على دواء جديد لمرضى السكر النوع الثانى يؤخذ بالحقن أسبوعيًا

الإثنين، 16 مايو 2022 12:17 م
"FDA" توافق على دواء جديد لمرضى السكر النوع الثانى يؤخذ بالحقن أسبوعيًا موافقة FDA علي دواء للسكر
فاطمة ياسر

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على دواء جديد لمرض السكر من النوع الثاني، ويساعد هذا الدواء علي تحسين استجابة الجلوكوز بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، وجاء ذلك في موقع "Medicalnewstoday".

وأوضح الموقع، أن هذا الدواء يعد من فئة ناهضات الإنكريتين المزدوج القابل للحقن ويسمى tirzepatide ويقوم بتحسين استجابة الجلوكوز لدى المصابين بمرض السكر من النوع الثاني، ويتم حقن هذا الدواء مرة واحدة في الأسبوع، ويتم تحديد الجرعة حسب نسبة السكر بالدم.

وأثبتت التجارب السريرية، أن هناك 3 جرعات مختلفة من tirzepatide ومنها 5 مجم، 10 مجم، 15 مجم، ويتم تحديد كمية الحقن حسب نسبة السكر في الدم، وثبت أن هذه الحقن تقلل بشكل كبير من معدل السكر التراكمي في جسم الشخص المصاب، وأيضا تقليل نسبة السكر في الدم.

وأوضح التقرير، أنه يتم أخذ الحقنة للمصاب كحقنة مرة واحدة أسبوعيًا تحت الجلد، وله تأثير مزدوج، حيث يخفض نسبة السكر في الدم ويدعم فقدان الوزن بشكل أفضل من الأدوية المتوفرة حاليًا لهذه الحالة.

وقدم التقرير بعض الآثار الجانية للحقن ومنها هي الغثيان والإسهال والقيء، والتي يبدو أنها تقل بمرور الوقت، وكانت هناك أيضًا تقارير قليلة عن انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم في التجارب السريرية.

 


دواء جديد لمرض السكر

مرض السكر

FDA

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية


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