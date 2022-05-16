من الترطيب إلى إنقاص الوزن.. الخيار كله فوائد

كتبت - ميرفت رشاد

تناول الخيار له العديد من الفوائد الصحية، وله أيضًا بعض الآثار الجانبية الأخرى التي يجب توخي الحذر بشأنها ، خاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل في المعدة، إليك ما تحتاج إلى معرفته عن كافة فوائده من إنقاص الوزن إلى ترطيب الجسم وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1- يساعد في منع مرض السكري:

عند محاولة تجنب مرض السكري ، من الأفضل البدء في ضبط نظامك الغذائي ، تجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة ، وتجنب المشروبات السكرية ، والحد من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى تلك الخيارات الغذائية ، من المهم أيضًا البدء في تناول المزيد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) . GI هو رقم مخصص لأطعمة مختلفة ، يتراوح من صفر إلى 100. وكلما ارتفع مؤشر نسبة السكر في الدم ، زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناوله، يحتوي الخيار على مؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 15 ، مما يجعله طعامًا يحتوي على عدد قليل نسبيًا.

2 - ترطيب الجسم :

كل ما تحتاجه لتكون أكثر ترطيبًا هو تناول بعض شرائح الخيار ، ربما لا يزال يتعين عليك الحصول على زجاجة الماء ، والاستمرار في شرب الماء ، لكن هذا لا ينتقص من كون الخيار مصدرًا للترطيب، وفقًا لمسح نشرته Nutrients ، فإن الخيار يحتوي على أكثر من 95٪ ماء - مما يعني أنه بالإضافة إلى وجبة خفيفة ، فإنك تحصل أيضًا على الماء أثناء تناول الخيار.

3 -يمكنك إنقاص الوزن:

هناك عدد من الطرق التي يتخذها الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن عندما يتعلق الأمر بإجراء تعديلات على وجباتهم الغذائية. إحدى الخطوات التي يجب اتخاذها هي إضافة الخيار ، لأنه غذاء صحي يساعد على تعزيز فقدان الوزن .

لا يوجد سوى 16 سعرة حرارية في كوب واحد من الخيار ، مما يعني أن الطعام يحتوي على كثافة طاقة منخفضة. وفقًا لدراسة المغذيات التي تركز على كثافة الطاقة الغذائية ، هناك صلة بين استهلاك الأطعمة ذات الكثافة المنخفضة للطاقة وفقدان الوزن.

4 -سوف تتجنب الإمساك:

مع كل الماء والألياف التي تجدها في الخيار ، فهل من المستغرب أنها تساعد على منع الإمساك؟ في دراسة نشرت في Fitoterapia ، قيل أن بذور الخيار ، التي يوجد منها الكثير ، تساعد على "منع الإمساك". بالإضافة إلى ذلك ، فإن لها "تأثير تبريد" على الجسم ، وفقًا للدراسة.

5- يسبب الغازات :

في حين أن من إيجابيات تناول الخيار أنه يمكنك تجنب الإمساك ، إلا أن الجانب السلبي هو أن الخيار يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الغازات.

وفقًا لجامعة كاليفورنيا في ديفيس ، يحتوي الخيار على cucurbitacin ، وهو مركب موجود في الفواكه والخضروات الأخرى بما في ذلك القرع والكوسا والبطيخ، ينتج عن القرعيات الطعم المر الموجود في الخيار ، وهو أيضًا سبب للغازات وعسر الهضم، قد تحدث هذه الأعراض غير المريحة إذا تناولت الكثير من الخيار في وقت واحد.