متحدثة البيت الأبيض: نثق فى توصل الناتو لإجماع بشأن انضمام فنلندا والسويد

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال واثقة من أن الناتو سيتوصل إلى إجماع بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نحن على ثقة من أننا كحلف سنتوصل إلى توافق في الآراء بشأن عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو إذا قررتا التقدم بطلب للعضوية".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالتصريحات الحالية لحكومتي فنلندا والسويد بشأن نيتهما السعي للحصول على عضوية الناتو، وسندعم بقوة هذه الطلبات عند تقديمها رسميا في بروكسل.