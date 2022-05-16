لو بتعانى من حساسية الجلوتين.. اعرف البدائل الغذائية وأدمجها فى نظامك

كتبت - ميرفت رشاد

الجلوتين هو نوع من البروتين موجود في الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل القمح والشعير، تحدث حساسية الجلوتين عندما يكون جسمك غير قادر على هضمه، وغالبًا ما يتم الحصول على الجلوتين لاستخراج البروتين والنكهة والملمس، والذي يستخدم لتحسين المنتجات الغذائية الأخرى، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

يتم تكسير الجلوتين بشكل مثالي في الجسم من خلال إنزيمات الجهاز الهضمي، قد لا يكسر الجلوتين تمامًا يدخل الأمعاء الدقيقة، وقد لا يواجه الإنسان العادي مشكلة من الجلوتين غير المهضوم، قد يعاني بعض الأشخاص من استجابات مناعية ذاتية شديدة ونتيجة لذلك قد يواجهون تفاعلات حساسية مختلفة، ومن ثم تظهر أعراض حساسية الجلوتين.

أعراض حساسية الجلوتين

إسهال

ألم المعدة

غثيان

انتفاخ

إمساك

طفح جلدي

الاطعمة التي يجب تجنبها

يوجد الجلوتين في الغالب في القمح والشعير ويستخدم أيضًا كعامل ربط، فإن أي منتجات غذائية مصنوعة من هذه يمكن أن تسبب الحساسية، تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على الجلوتين المعالج:

خبز

الكعك والحلويات الأخرى

حبوب الإفطار

المكرونة والنودلز

مرق وصلصات

رقائق

الحساء

بدائل للأطعمة الخالية من الجلوتين

غالبية المنتجات والعدس واللحوم المصنعة بشكل طفيف خالية من الجلوتين.

غالبية منتجات الألبان قليلة الدسم

الفول والبذور والبقوليات والمكسرات والبيض

الخضروات والفواكه اللحوم والأسماك والدواجن الخالية من الدهون وغير المصنعة

إليك بعض البدائل للقمح والشعير، يمكنك دمجها كبديل للكربوهيدرات في نظامك الغذائي.

الصويا

فول الصويا ليس فقط خاليًا من الجلوتين ولكنه أيضًا متعدد الاستخدامات، يوجد في العديد من الأشكال مثل حليب الصويا وجبن الصويا وفول الصويا المحمص ودقيق الصويا، كما أنه مصدر كبير للمغذيات ويعمل كبديل للقمح كدقيق.

الكينوا

بديل رائع آخر للجلوتين وكذلك الأطعمة عالية الكربوهيدرات الخالية من الجلوتين، يتوفر الكينوا أيضًا في شكل دقيق بالإضافة إلى أنه يعمل كبديل صحي للأرز.

الأرز

يعتبر الأرز بديلاً رائعًا للذين يعانون من حساسية الجلوتين أو القمح، إنها واحدة من أكثر الكربوهيدرات شيوعًا في الأنظمة الغذائية وبالتالي لا تتطلب الكثير من البحث لإعدادها، يتوفر الأرز أيضًا بسهولة جدًا ويمكن العثور عليه في شكل دقيق أيضًا.

الكتان

لبذور الكتان فوائد صحية مختلفة وغنية بالعناصر الغذائية، كما أنها غنية بالألياف يمكنك إضافة بذور الكتان لمختلف الحبوب والحلويات والسلطات وما إلى ذلك.