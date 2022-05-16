كندا تتعهد بتقديم المشورة الفنية لأوكرانيا في عملية الانضمام للناتو

أ ش أ

تعهدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الإثنين، بتقديم المشورة الفنية لأوكرانيا في عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".



وأثناء حديثها للصحفيين قبل بدء اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، صرحت وزيرة الخارجية الكندية: "أوتاوا ستواصل تقديم المشورة الفنية لأوكرانيا في إنشاء آلية عسكرية قوية".

وقالت: "فيما يتعلق بأوكرانيا، لطالما كانت كندا داعمة لسياسة الباب المفتوح لحلف الناتو، ونشارك حاليًا على نطاق واسع في دعم أوكرانيا في هذه المفاوضات من أجل إنشاء آليات أمنية قوية، في هذه المرحلة، سنواصل تقديم التقنية الاستراتيجية".



وقبل أيام من بدء "العمليات العسكرية الخاصة" الروسية، التقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأكد له التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي وقت لاحق من شهر أبريل الماضي، زار رئيس الوزراء الكندي كييف مرة أخرى، حيث التقى مع زيلينسكي مرة أخرى وتعهد بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.