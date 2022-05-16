شرطة سلوفاكيا تعتقل وزير العدل السابق بسبب تأييده لإجراءات روسيا بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

احتجزت وكالة الجريمة الوطنية التابعة للشرطة السلوفاكية الرئيس السابق للمحكمة العليا فى البلاد ووزير العدل السابق، ستيفان غارابين، الذى أعرب عن تأييده لإجراءات روسيا فى أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت الشرطة السلوفاكية احتجاز ستيفان جارابين بسبب المواد التى نشرها على شبكات التواصل الاجتماعى فى بداية العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، حيث تحدث الرئيس السابق للمحكمة العليا مؤيدا الإجراءات الروسية.

أوضحت الشرطة السلوفاكية أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الوزير السابق رهن الاعتقال أو ما إذا كان قد تم الإفراج عنه بعد الاستجواب، وفى الوقت الحالى، تقوم الشرطة بتنفيذ الإجراءات اللازمة، وسنقدم معلومات أكثر تفصيلا بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.