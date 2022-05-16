روسيا اليوم عن أزمة ماكدونالدز: السلسلة ستفتح أبوابها بعلامة جديدة داخل البلاد

وكالات

أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية انسحابها من السوق الروسية، فيما كشف مصدر عن أن السلسلة ستفتتح أبوابها الشهر القادم تحت علامة تجارية جديدة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت سلسلة المطاعم الأمريكية، في بيان اليوم الاثنين، إنها "بعد أكثر من 30 عاما من العمل في روسيا أعلنت شركة (ماكدونالدز) من السوق الروسية، وبدأت عملية ببيع أعمالها في روسيا".

وأشارت السلسلة في البيان، إلى أنها تنوي بيع الأصول إلى رجل أعمال محلي، والذي لن يتمكن من استخدام اسم وشعار "ماكدونالدز" ولائحة طعام السلسلة.

من جهته كشف مصدر في "ماكدونالدز" لوكالة "تاس" الروسية عن أنه سيتم افتتاح مطاعم السلسلة في روسيا تحت علامة تجارية جديدة في منتصف يونيو المقبل، كما أنه سيتم الحفاظ على الموظفين ومعظم الموردين.

وفي ظل ضغوطات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركات أجنبية انسحابها أو تعليق أعمالها في روسيا، ومن هذه الشركات "ماكدونالدز".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة كريس كيمبزينسكي: "هذه قضية معقدة لا سابق لها.. ولها عواقب وخيمة"، وذلك في رسالة إلى أصحاب الامتياز والموظفين والموردين حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضاف "من المستحيل تجاهل الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب في أوكرانيا .. ومن المستحيل تخيل أن يمثل القوسان الذهبيان (شعار ماكدونالدز) نفس الأمل والوعد الذين قادانا لدخول السوق الروسية قبل 32 عامًا".

وبحسب الصحيفة، تخطط الشركة لبيع سلسة مطاعمها في روسيا إلى مشترٍ محلي، على ألا يستخدم اسم ماكدونالدز أو شعارها أو علامتها التجارية.

وذكرت ماكدونالدز - في بيان اليوم - أن "أولوياتها تشمل السعي لضمان استمرار دفع رواتب موظفي الشركة في روسيا حتى إتمام أي صفقة وأن يكون للموظفين وظائف مستقبلية لدى أي مشترٍ محتمل".

وأوقفت العديد من العلامات التجارية وسلاسل المطاعم عملياتها في روسيا جزئيًا أو كليًا، لكن القليل منها غادرها نهائيًا بسبب مخاوف بشأن الموظفين وصعوبات العودة بعد المغادرة.. وكانت ماكدونالدز قد أعلنت في مارس الماضي تعليق عملياتها هناك مؤقتًا