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روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية

الإثنين، 16 مايو 2022 10:44 ص
روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، صباح اليوم الاثنين، عن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، إحداها من طراز "سو-24" واثنين من طراز "سو-25".

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد أصابت صواريخ جوية روسية موقعين لقيادة الجيش الأوكراني، بما في ذلك قيادة اللواء ميكانيكي رقم 72 بالقرب من "تسابوفكا" في منطقة خاركوف، وأصابت كذلك 16 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و8 نقاط إطلاق صواريخ بعيدة المدى، و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية بالقرب من "كراسنوليمان" في منطقة خاركوف (أوكرانيا)، و"فلاديميروفكا" و"كونستانتينوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، و"بيريستوفويه" في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ونتيجة لهذه الضربات تم تحييد أكثر من 360 عنصرا من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وتعطيل 78 وحدة من المعدات العسكرية، حيث قصفت الطائرات 3 مراكز قيادة، و104 ماطق لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية ومستودعي وقود.

كذلك فقد ضربت القذائف الصاروخية والمدفعية الروسية 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و14 مركز قيادة، و24 بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النيران.

كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسيية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" بالقرب من "يفغينوفكا" في منطقة "ميكولايف" و"فيليكا كاميشيفاخي"، بالإضافة إلى مقاتلة أخرى من طراز "سو-24" بالقرب من جزيرة زيميني.

 


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