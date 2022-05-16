رئيس المجلس الأوروبى يشيد بطلب السويد الانضمام للناتو

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أشاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الإثنين، بقرار السويد التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



ووصف ميشيل القرار السويدي بأنه "قرار من أجل الأمن والدفاع الجمعيين"، مضيفا "مع طلب السويد الانضمام إلى الناتو إلى جانب شريكتها الاستراتيجية فنلندا يصبح أمننا أقوي"، وذلك في تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية.



كما أكد رئيس المجلس الأوروبي أن مساهمة الاتحاد الأوروبي في قوة الردع الخاصة بالحلف باتت لا تقدر بثمن على نحو متزايد.



يشار إلى أن السويد وفنلندا أعلنتا ترك موقفهما الحيادي والتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك على خلفية العمليات العسكرية الروسية الأخيرة في أوكرانيا.