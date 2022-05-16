جرب تناول 6 وجبات خفيفة للحصول على بشرة متوهجة وشعر صحى

كتبت - ميرفت رشاد

هل تصدقنا إذا قلنا أن تناول الوجبات الخفيفة يمكن أن يضيف المزيد من الجمال إلى وجهك وشعرك؟ قبل أن تركض للاستيلاء على صينية الكب كيك ، لا نتحدث عن هذا النوع من الوجبات الخفيفة، كل شخص يرغب في الحصول على بشرة متوهجة وشعر صحي، من بين الطرق العديدة لتحقيق ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي سليم هو الأفضل، يمكن أن يمنحك تناول الأطعمة التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية شعرًا أكثر لمعانًا وبشرة أكثر صفاءً ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

إليك 6 وجبات خفيفة تمنحك بشرة وشعرًا جيدًا:

1. المكسرات:



وجبات الجيب الخفيفة المفضلة ، المكسرات ليست فقط مقرمشة ومشبعة ولكنها غنية جدًا بالمغذيات، المكسرات مثل اللوز (غني بالبروتين) والجوز (غني بالبروتين والمغنيسيوم)، يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية للغاية لصحة البشرة والشعر، يمكن أن توفر لنا الوجبات السريعة على شكل مكسرات الكمية المطلوبة من هذه العناصر الغذائية.

2. الفواكه:



نسميها وجبات خفيفة من الطبيعة، الفواكه مثل البطيخ والمانجو والبرتقال غنية بفيتامين سي وتحسن ترطيب البشرة، الفواكه ذات المصادر المحلية والموسمية هي الأفضل دائمًا.

3. اللبن الرائب :



يمكن الاستمتاع باللبن الرائب ، يعتبر غذاء خارق للبشرة والشعر الجيد فهو مليء بالزنك والبيوتين الذي يتمتع بسمعة طيبة في تعزيز نمو الشعر، إنها أفضل وجبة خفيفة أو مشروب لتحسين مرونة الجلد والحصول على أمعاء صحية.

4. براعم النباتات



البراعم غنية بالبروتين والحديد والألياف ، وهي تذكرة مضمونة لبشرة وشعر رائعة.، فهى مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الإجهاد التأكسدي ومنع التجاعيد والخطوط الدقيقة، فهي لا تجعلك تبدو أصغر سنًا فحسب ، بل إنها تدمر كل الجذور الحرة التي تجعل شعرك هشًا، بعد 24 ساعة من الإنبات ، يتم استهلاك جميع الكربوهيدرات الموجودة في البقوليات تقريبًا ومضادات الأكسدة والبروتينات هي كل ما يتبقى لنا لحصده.

5. البذور



من بين العديد من الطرق لاستعادة صحة الجلد والشعر ، فإن تناول البذور الصحية هو الخيار الأفضل، بذور الشيا ، وعباد الشمس ، وبذور الكتان غنية بالألياف ومضادات الأكسدة وتحتوي على كميات هائلة من الأحماض الدهنية الأساسية، أفضل جزء عنها هو أنه يمكنك تناول حفنة منها أثناء التنقل لتلبية معظم متطلبات المغذيات، تحتوي معظم البذور على البروتين والحديد وحمض الأوليك والبيوتين والكالسيوم والفيتامينات A و E والزنك، هذه المعادن والمواد الغذائية رائعة للحفاظ على صحة الجلد والشعر.

6. الشوكولاته الداكنة



تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكن أن تمنحك بشرة وشعرًا جيدًا، من المعروف أن مركبات الفلافونويد الموجودة فيها تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الجلد، يمكن أن تحمي قضمة من الشوكولاتة الداكنة من أضرار أشعة الشمس وتزيد من كثافة البشرة وترطيبها أيضًا.