اليوم السابع
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انطلاق السباق التمهيدى للانتخابات النصفية الأمريكية فى 5 ولايات غدا الثلاثاء

الإثنين، 16 مايو 2022 04:31 م
انطلاق السباق التمهيدى للانتخابات النصفية الأمريكية فى 5 ولايات غدا الثلاثاء بايدن والكونجرس
كتبت ريم عبد الحميد

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تبدأ غدا الثلاثاء، السباقات التمهيدية لاختيار المرشحين فى الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل، وتنطلق بخمس ولايات، وهى بنسلفانيا ونورث كارولينا وكنتاكى وإيداهو وأوريجون.

 

وتقول وكالة أسوشيتدبرس، إنه على الجانب الجمهورى، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب عن تأييده لعدد من المرشحين، منهم جراح القلب الشهير محمد أوز فى ولاية بنسلفانيا، وعضو مجلس النواب تيد بود فى نورث كارولينا. وأصبح بود الذى كان غير معرف على نطاق واسع من قبل، فى وضع قوى للفوز بترشيح الحزب الجمهورى، إلا أن أوز يواجه سباقا متقاربا مع ناشط مجتمع ورئيس صندوق استثمارى.  وتأتى السباقات بعد انتصار المرشح لمجلس الشيوخ فى أوهايو، المؤيد من قبل ترامب، جيه دى فانس..

 

 

وتشير الوكالة إلى أن ترامب يحاول التأثير على السباقات الخاصة بمجلسى الشيوخ والنواب فى ولاية نورث كارولينا، التي فاز بها فى انتخابات الرئاسة لعام 2020، لكن بفارق ضئيل.

 

 وعلى الجانب الديمقراطى، كشف مرشح مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان أنه عانى من سكتة دماغية إلا أنه قال إنهى فى طريقه للتعافى بشكل كامل.

 

 وتجرى ولايات بنيلفانيا وأوريجون وإيداهو أيضا سباقات تمهيدية للمتنافسين على منصب الحاكم. فى إيداهو، يواجه الجمهورى براد ليتل تحديا من الحاكم المؤيد من ترامب، والذى أصدر أمرا تنفيذيا بمنع إلزامية ارتداء الكمامة فى ذروة الوباء فى الوقت الذى كان فيه ليلت خارج الولاية فى مهمة عمل.

 

وفى الكونجرس، يحاول النائب ماديسون كاوثورن النجاة فى السباق التمهيدى الجمهورى فى مال كارولينا بعد فترة أولى صاخبة فى المنصب.  

 

 


الانتخابات النصفية الامريكية

ترامب

الديمقراطيين

الجمهوريين


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