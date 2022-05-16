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المستشار الألمانى: هدف الغرب في أوكرانيا عدم خروج موسكو منتصرة

الإثنين، 16 مايو 2022 10:36 م
المستشار الألمانى: هدف الغرب في أوكرانيا عدم خروج موسكو منتصرة شولتز
كتب أحمد عرفة

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أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن هدف الغرب في أوكرانيا عدم خروج موسكو منتصرة، لافتا إلى أن وضع أي أهداف أخرى سيكون خطأ على ضوء أن روسيا قوة نووية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المستشار الألماني: علينا أن نقلق حيال تصعيد الحرب في أوكرانيا لكن هذا لا ينبغي أن يشلنا، ويجب أن نكون قادرين على اتخاذ قرارات معقولة وواعية وجريئة ذكية للغاية.

ورد على سؤال حول أهداف الغرب في أوكرانيا، قال المستشار الألماني، إنه لا يجب أن تخرج روسيا منتصرة من هذا الصراع، لكن تحديد أهداف أخرى سيكون خطأ في ضوء حقيقة أن روسيا قوة نووية، داعيا روسيا إلى سحب قواتها من أراضي أوكرانيا.

 


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