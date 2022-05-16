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العربية: 300 مقاتل أوكراني في آزوفستال أعلنوا استسلامهم

الإثنين، 16 مايو 2022 10:23 م
العربية: 300 مقاتل أوكراني في آزوفستال أعلنوا استسلامهم اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن 300 مقاتل أوكراني في آزوفستال أعلنوا استسلامهم.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية التوصل إلى اتفاق مع ممثلي العكسريين الأوكرانيين المحاصرين في مجمع أزوفستال الصناعي في ماريوبول، لإخراج الجرحى منه.

 

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، فتح ممر إنساني ووقف لإطلاق النار لنقل العسكريين الجرحي من أزوفستال إلى مستشفى في دونيتسك.

 

 

وفي السياق ذاته، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده تلاحظ الرغبة الغربية في إطالة أمد الحرب والصراع في أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا قدر الإمكان، منوهًا بأنه حتى الآن نلاحظ أنه في الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة، توجد رغبة في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

 

 

وأضاف لوكاشينكو - خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم بموسكو، وفقًا لوكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - :"أنهم يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا قدر الإمكان وإغراقها في الحرب، كما يقولون، ويمكنهم جعل هذه الحرب تشتعل على نطاق واسع، ونحن نشهد هذا أيضا".

 


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