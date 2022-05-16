الاتحاد الأوروبى: من غير المقبول محافظة دول غرب البلقان على موقف محايد تجاه روسيا

كتب أحمد عرفة

أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنه من غير المقبول أن تحافظ دول غرب البلقان على موقف محايد تجاه روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن هذا يتعارض مع بناء مستقبل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ على وجه السرعة مفاوضات بشأن قبول ألبانيا ومقدونيا الشمالية.

ولفت مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى أنه بخلاف ذلك سيكون الأمر هدية لروسيا وسيقوى موقفها ويضر بالاتحاد الأوروبي.