اعرف فوائد السمك على صحتك وذاكرتك

كتبت نهير عبد النبى

تعتبر الأسماك من أبرز أنواع الأكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والجهاز العصبى، كما يوجد أنواع عديدة من الأسماك وجميعها مفيدة للجسم، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن فوائد السمك هي:

تحسين صحة الدماغ



الأسماك غنية بنوع من الدهون يعرف باسم أحماض أوميغا الدهنية هذه الدهون مهمة للحفاظ على صحة الدماغ، يرتبط انخفاض مستوى أحماض أوميغا 3 الدهنية في الدم بتسريع شيخوخة الدماغ ، بما في ذلك أعراض مثل فقدان الذاكرة وضعف الإدراك في الواقع ، تم ربط هذه المستويات المنخفضة من أحماض أوميغا الدهنية بانكماش الدماغ أثناء الشيخوخة.

-انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب



كما تم ربط أحماض أوميغا الدهنية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب يبدو أن أحماض أوميغا 3 الدهنية مرتبطة بالوقاية من أمراض القلب التاجية والحد منها عند تناولها بانتظام. تعمل هذه الأحماض الدهنية على تقليل البلاك التاجي ، وخفض مستويات الدهون الثلاثية ، ويمكن أن تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم .

-تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب



يمكن أن تستفيد الصحة العقلية أيضًا من أحماض أوميغا الدهنية، و ترتبط الأحماض الدهنية أوميغا 3 ارتباطًا وثيقًا بتقليل أعراض الاكتئاب، ارتبطت أحماض أوميغا الدهنية بزيادة فعالية بعض الأدوية المضادة للاكتئاب ، ربما لأن هذه الدهون تساعد عقلك على العمل بكفاءة أكبر.

-التغذية



تعتبر الأسماك مصدرًا كبيرًا للبروتين ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة العضلات والأعضاء والأوعية الدموية. يساعد البروتين في دعم انقسام الخلايا ونمو الشعر وحتى الإشارات الهرمونية يتم استخدامه من قبل كل أجهزة الجسم بطريقة أو بأخرى.

-الأسماك غنية أيضًا باليود ، وهو معدن حيوي لا يستطيع الجسم إنتاجه بمفرده اليود مهم لوظيفة الغدة الدرقية ، التي تتحكم في أشياء مثل شهيتك وجهاز المناعة.

في حين أن الأسماك نفسها عادة ما تكون صحية بالنسبة لك ، فمن المهم التحقق من مكان صيد الأسماك التي تتناولها، تحتوي العديد من الأسماك التي يتم صيدها في المحيطات على نسبة عالية من الزئبق ، والذي يمكن أن يكون سامًا بكميات كبيرة تخزن هذه الأسماك الزئبق الموجود في وجباتها الغذائية في دهونها ، والتي يمكن أن تتراكم بمرور الوقت.