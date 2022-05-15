اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الأوكرانى يوقع قانونا يحظر الأحزاب الموالية لروسيا

الأحد، 15 مايو 2022 03:00 ص
الرئيس الأوكرانى يوقع قانونا يحظر الأحزاب الموالية لروسيا الرئيس الاوكرانى
أ ش أ

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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،على قانون لإدخال بعض التعديلات التشريعية بشأن حظر الأحزاب السياسية.
 
وقالت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية إن هذا القانون يوسع قائمة أسباب حظر إنشاء حزب سياسي تحت ذريعة التبرير أو الاعتراف بشرعية أو إنكار العدوان المسلح ضد أوكرانيا، بما في ذلك عن طريق اعتبار العدوان المسلح من الاتحاد الروسي أو جمهورية بيلاروسيا ضد أوكرانيا نزاع داخلي، أو نزاع أهلي ، أو حرب أهلية.
 
وتنص التعديلات الجديدة أنه في حالة فرض حظر قضائي على قوى سياسية ما، تصبح ممتلكاتها وأموالها وأصولها الأخرى ملكا للدولة.

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