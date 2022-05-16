أستراليا تسجل 42 ألفا و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية فى أستراليا 42 ألفا و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد منذ بدء تفشى الوباء إلى 6 ملايين و635 ألفاً و840 حالة.
وأشارت وزارة الصحة الأسترالية - عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7 آلاف و807 حالات، بعد تسجيل 13 وفاة جديدة خلال الفترة نفسها، وأن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 6 ملايين و199 ألفاً و822 متعافياً منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
يذكر أنه فى فبراير الماضى، أعلن وزير الصحة الاسترالى جريج هانت، توافر لقاح نوفافاكس الأمريكى وبدء تطعيم المواطنين الاستراليين به ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال هانت بحسب صحيفة (ذا إيدج) الاسترالية، "إنه مع التوافر الجديد لنوفافاكس لا توجد أعذار لأى شخص لعدم تلقي لقاح كوفيد" مشيرا إلى الأشخاص الذين اختاروا انتظار هذا اللقاح.
وأضاف وزير الصحة الاسترالي أن الحكومة تتوقع أن مئات الآلاف من الناس سوف يتلقون نوفافاكس، معربا عن أمله أن تتم الموافقة على اللقاح لجرعات معززة.
وأصبح لقاح الشركة الأمريكية الخامس المرخص في الاتحاد الأوروبي للوقاية من وباء كوفيد-19، بعد لقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون ويرتكز لقاح نوفافاكس على "تقنية تقليدية" أكثر من تلك التي تستخدمها اللقاحات الأخرى، وهو ما يسمح، وفقا للشركة الأمريكية المصنعة، بأن تقلل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقحين.
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