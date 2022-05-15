نائبة الإغاثة بالأمم المتحدة تبدأ اليوم زيارة لسوريا والأردن لمدة 5 أيام

كتبت: هند المغربي

تنطلق جويس مسويا مساعِدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة فى حالات الطوارئ اليوم فى زيارة إلى سوريا والأردن فى الفترة من 15 إلى 20 مايو.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن مسؤولة الأمم المتحدة تلتقى خلال زيارتها بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلى المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، كما تخطط لزيارة المشاريع الإنسانية والالتقاء بالمجتمعات المتضررة لمناقشة التحديات التى تواجهها.

ووفق بيان الأمم المتحدة " أسفرت إحدى عشرة سنة من النزاع السورى عن معاناة هائلة للسكان المدنيين، وفاقمت الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.

وقال المتحدث الأممى إن عدد الأشخاص المحتاجين الآن بات أكثر من أى وقت مضى منذ بداية الصراع، حيث يحتاج 14.6 مليون شخص إلى المساعدة والحماية هذا العام مضيفا " شعب سوريا واللاجئون والدول المضيفة يستحقون التضامن

وكان المجتمع الدولى، قد تعهد مطلع الأسبوع بتقديم ما يقرب من 6.4 مليار يورو لعام 2022 وما بعده خلال مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذى نظمه الاتحاد الأوروبى وشاركت به الأمم المتحدة.

ووفق بيان المؤتمر الختامى، سيساعد التمويل الناس فى سوريا والدول المجاورة التى تستضيف لاجئين سوريين.