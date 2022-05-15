اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كييف: مجموعة السبع تؤيد فكرة نقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا

الأحد، 15 مايو 2022 01:08 م
كييف: مجموعة السبع تؤيد فكرة نقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ.ش.أ

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قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تؤيد فكرة نقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا لإعمار البلاد.

وكتب كوليبا في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأحد، "لا يمكنني الحديث عن التفاصيل. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنهم إيجابيون للغاية بشأن فكرة عدم الاكتفاء بمصادرة الأصول الروسية، بل ونقلها أيضًا إلى أوكرانيا لإعمار دولتنا. نحن نتحدث عن مئات المليارات من اليورو".

وأشار إلى أن مجموعة السبع جددت استعدادها لتوحيد الجهود لإعمار أوكرانيا، بما في ذلك المدن والبنية التحتية والمناطق المتضررة من الحرب.

وقال كوليبا إن ممثلي مجموعة السبع أيدوا أيضًا فكرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيما يتعلق برعاية منطقة أو مدينة أوكرانية معينة، مضيفا: "أحب شركاؤنا هذه الفكرة كثيرًا. أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام".

 


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