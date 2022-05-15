كيف يساعد العلاج بالموسيقى فى نمو الأطفال؟

كتبت إيناس البنا

سواء كنت سعيدًا أو حزينًا أو غاضبًا ، يمكن للموسيقى أن تجلب جميع أنواع ردود الفعل لدى الأطفال للكبار.

يمكن أن تستخدم الموسيقى كنوع من أنواع العلاجات خاصة للاطفال، حيث يتضمن العلاج بالموسيقى موسيقى مناسبة للعمر لدعم الاحتياجات المعرفية والجسدية والنفسية والاجتماعية المتنوعة للأطفال والمراهقين لمساعدتهم على الوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

وفقا لموقع " thehealthsite" يمكن أن يساعد العلاج الأطفال على تحديد نقاط قوتهم ويكون بمثابة وسيلة للتعبير عن الذات والتواصل المفتوح، كما أنها تستخدم بشكل شائع لتعزيز الترابط الأسري بين الأطفال والآباء.

كيف يعمل العلاج بالموسيقى؟



يقوم معالج الموسيقى بتحليل المريض بعناية وتصميم برنامج العلاج وفقًا لاحتياجات الطفل الفردية، سيبدأ المعالج في الغناء والعزف على الآلات وتشجيع المريض على استكشاف الأدوات المختلفة أيضًا.

ثم يقومون بتوثيق تطور الطفل وتقييم الجلسات لتتبع تقدم الطفل. خلافًا للاعتقاد السائد ، لا توجد حاجة للتجربة الموسيقية للحصول على علاج بالموسيقى.

أنواع العلاج بالموسيقى



يمكن تقسيم العلاج بالموسيقى المستخدم مع الأطفال إلى فئتين:

الموسيقى المسجلة: تشير إلى تشغيل الموسيقى أو الأصوات المسجلة مسبقًا من خلال الهاتف أو التلفزيون.

الموسيقى الحية: هي موسيقى أو أصوات تُغنى أو تُعزف في الوقت الحاضر.

فوائد العلاج بالموسيقى في نمو الأطفال الرضع والخدج



الموسيقى الحية المألوفة مثل التهويدات إلى جانب الأنشطة البدنية والاجتماعية هي الشكل المفضل للعلاج بالموسيقى للأطفال الخدج والرضع، تساعد الموسيقى البطيئة والمهدئة جنبًا إلى جنب مع تقنيات الاسترخاء على تقليل التهيج والألم والقلق وتشجع الترابط الأسري، بعض الطرق التي يستفيد منها الأطفال الذين يتلقون العلاج بالموسيقى :

تطوير المهارات الحسية:



تشير المهارات الحسية إلى المهارات المسؤولة عن تلقي المعلومات مثل الرؤية والسمع واللمس والشم والذوق. الآباء الذين يغنون لأطفالهم أثناء حملهم يطورون رابطة من خلال ملامسة الجلد للجلد. علاوة على ذلك ، يساعد العلاج بالموسيقى الأطفال أيضًا على بناء تحمل الضوضاء ، مما يسمح لهم بمنع الضوضاء غير الضرورية والتخلص من التوتر.

تطور عادات التغذية:



الأطفال الذين يتلقون علاجًا موسيقيًا مسجلاً يكونون أكثر ميلًا إلى أن يكون لديهم سلوك تغذية أفضل. نظرًا لأنهم يستطيعون تناول المزيد من الطعام ، فإن متوسط ​​الوزن اليومي لهؤلاء الأطفال أعلى أيضًا.

الكلام واللغة:



العلاج بالموسيقى يحفز الأطفال على التفاعل والمشاركة والمشاركة في بيئة اجتماعية. لديهم أيضًا تواصل أفضل مع والديهم لأن الموسيقى تساعد الأطفال المبتسرين على الشعور بالقرب منهم

التحكم في الانتباه:



العلاج بالموسيقى يحسن القدرات المعرفية للأطفال، لديهم مدى انتباه أطول وقوة إرادة أقوى للسيطرة على العواطف والسلوكيات.

تحسين الصحة:



​​مع تحسن عاداتهم الحسية والتواصلية والتغذية والقدرات المعرفية ، من المرجح أن يعاني الأطفال من انخفاض في مستوى التوتر والألم. لذلك ، يميل هؤلاء الأطفال إلى الحصول على أنماط نوم أكثر صحة وتنفسًا طبيعيًا.