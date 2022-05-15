عوامل تؤثر على الذاكرة والتركيز قبل الامتحان.. منها التدخين

كتبت نهير عبد النبى

تقوية الذاكرة والتركيز هي من أهم الأشياء التي يسعى الطلاب لتقويتها في الوقت الحالي وذلك بسبب اقتراب موعد الامتحانات، ولكن يجهل الكثيرون أن هناك بعض الأشياء التي تؤثر على التركيز قد تكون أسباب مرضية أو عادات يومية وحسب ما ذكره موقع insider فهى:

1: يمكن ان يلعب النظام الغذائي غير الصحي دورًا.



قد يؤدي تناول الكثير من الوجبات السريعة إلى الإضرار بخلايا دماغك، فالنظام الغذائي الذي يتكون في الغالب من السكر والأطعمة المصنعة يعزز الالتهاب في الدماغ ، مما قد يؤدي إلى فقدان الذاكرة على المدى القصير، وتعتبر الدهون المتحولة هي السبب الأكبر.

2:قد يؤثر النوم القليل جدًا أو المفرط على ذاكرتك



كمية النوم التي تحصل عليها كل ليلة تؤثر على ذاكرتك، وقلة النوم تضعف قدرتك على الاحتفاظ بالمعلومات والغريب أن النوم لفترات طويلة يمكن أن يكون ضارًا أيضًا.

3: قد يكون لقلة التمارين تأثير سلبي على ذاكرتك.



يعتقد العديد من الخبراء أن التمرينات الرياضية تحافظ على تدفق الدم إلى أنسجة المخ ، مما يقلل التدهور، و تعمل التمارين الهوائية على وجه الخصوص على إطلاق هرمونات النمو التي تساعد الدماغ على العمل بشكل أكثر فعالية.

لذلك يوصى بممارسة الرياضة حوالي ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع ، لمدة 45 دقيقة لكل جلسة.

4:التدخين ليس هو الأفضل لذاكرتك.



وجدت دراسة من جامعة ماكجيل أن التدخين يمكن أن يسبب ترقق في القشرة ، وهي منطقة من الدماغ تلعب دورًا مهمًا في الاحتفاظ بالذكريات الآثار مذهلة للغاية وجدت دراسة أخرى من جامعة نورثمبريا أن المدخنين يمكن أن يفقدوا في الواقع ثلث ذاكرتهم اليومية.

5:تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤثر على عقلك..



قد يكون من المغري جدًا تناول وعاء من الآيس كريم أو بعض الأطعمة المقرمشة قبل الذهاب إلى السرير مباشرةً، و لسوء حظنا جميعًا ، يقول العلم أننا يجب أن نتجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، لانها تؤثر على الذاكرة والتركيز.