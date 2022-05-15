زعيم الجمهوريين بالشيوخ الأمريكي: انضمام فنلندا والسويد للناتو إضافة مهمة

كتب أحمد عرفة

قال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن انضمام فنلندا والسويد للناتو إضافتان مهمتان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه من المتوقع أن يصنف حلفاء الناتو سلوك روسيا بأنه تهديد مباشر، وذلك في وثيقة إستراتيجية من المقرر أن تصدر في نهاية يونيو المقبل.

ونقلت الوكالة عن أحد المسئولين بالناتو قوله إنه الوثيقة المرتقبة ستتناول أيضا أفضل طريقة لدعم لدول المجاورة المعرضة للعدوان.

وأوضح المسئول أن الحلفاء سيحافظون على الأرجح على إمكانية إحياء العلاقات لو تغير سلوك موسكو، مضيفا أن الوثيقة ستواجه أيضا الصين وعلاقتها مع روسيا.