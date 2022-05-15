رئيس البرازيل متهم بالعنصرية أمام المحكمة العليا.. صحيفة برازيلية تكشف التفاصيل

فاطمة شوقى

قدم رئيس حزب العمال البرازيلي، جليسى هوفمان ، ونائبه باولو تيكسيرا ، شكوى أمام المحكمة العليا ضد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بسبب العنصرية، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتهام ينص على أن الرئيس البرازيلي "استخدم بشكل متكرر وحدة قياس (الاروبا) للتعرف على السود ، مما يدل على النية الحقيقية للتمييز ضدهم لأسباب تتعلق بالون ، والإساءة إلى مجتمع بأكمله".

وأشارت إلى أن وحدة الأروبا تُستخدم لتحديد وزن الماشية والخنازير والحبوب ، مما يدل على موقف بولسونارو العنصري.

يتجاهل الرئيس جاير بولسونارو أسباب مقاومة السكان السود البرازيليين واحترام حقوقهم ، بينما يتفاخر بإهانتهم.

في مؤتمر عقده في ريو دي جانيرو في عام 2018 ، قبل أن يصبح رئيسًا ، روى أنه زار "كويلومبو" وأن "أخف منحدر من أصل أفريقي هناك كان يزن سبعة أروبا"، وأضاف أن هؤلاء "لا يفعلون شيئًا" وأنهم ، في رأيه ، لا جدوى منهم "ولا حتى للتكاثر".

تحدث الشكوى المقدمة ضد الرئيس في منتصف مهرجان 13 مايو ، وهو احتفال يلمح إلى توقيع الأميرة إيزابيل للقانون الذهبي في عام 1888 للقضاء على العبودية في البلاد.

ومع ذلك ، فإن جزءًا كبيرًا من الباحثين والنشطاء والبرازيليين بشكل عام يؤيدون الدعوة إلى إلغاء العبودية في 20 نوفمبر.

وكان الرئيس البرازيلى بولسونارو انتقد بشدة النجم ليوناردو دى كابريو، قائلاً إنه "من الأفضل للممثل إبقاء فمه مغلقًا"، وذلك بعد أن تحدث عن الأهمية البيئية لمنطقة الأمازون، والتى عانت من إزالة شديدة للغابات منذ أن تولى بولسونارو منصبه ما أضعف حماية البيئة فيها.