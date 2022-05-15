ديلى ميل: نفوق 3 من صغار الثعالب بإنفلونزا الطيور نتيجة عدوى من الطيور المصابة

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن 3 من أطفال الثعالب في ولاية ميتشيجان نفقت بسبب إنفلونزا الطيور، حيث ينتشر الفيروس إلى الحيوانات البرية ويبلغ مسئولو مينيسوتا عن حالة مماثلة.

أعلن مسئولو ولاية ميتشجان أن 3 أطفال من الثعالب في الولاية نفقت بعد إصابتها بإنفلونزا الطيور، يأتي التقرير بعد يوم من تأكيد المسئولين في ولاية مينيسوتا نفوق مجموعة من أطفال الثعالب من إنفلونزا الطيور أيضًا.

وقالت الصحيفة، انتشر الفيروس في الدواجن في الأشهر الأخيرة، على الرغم من وجود إصابات محدودة في الحيوانات الأخرى، ثبتت إصابة أحد نزلاء كولورادو بالفيروس في نهاية الشهر الماضي، وهي الحالة البشرية المؤكدة الوحيدة خلال هذه الجولة من إنفلونزا الطيور.

أعلن مسئولون، أن الــ 3 أطفال من الثعالب نفقت بسبب إنفلونزا الطيور في ولاية ميتشجان، حيث لا يزال الفيروس الذي أصاب قطعان الطيور في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة موجودًا في الحيوانات البرية.

ذكرت وزارة الموارد الطبيعية في ميتشجان(DNR)، أن 3 أطفال من الثعالب نفقت من أنفلونزا الطيور شديدة العدوى (HPAI) بين 1 أبريل و14 أبريل في الجزء الشرقي من الولاية، مع اكتشاف واحدة في مقاطعة ماكومب - بالقرب من ديترويت، تم الكشف عن ثعلب آخر مصاب وكذلك تأكد أنه شقيق من مات - نجا لكنه أصيب بالعمى، ولن يكون قادرًا على العودة إلى البرية.

يأتي هذا التقرير بعد يوم من إعلان مسؤولي مينيسوتا عن نفوق مجموعة ثعلب في ولايتهم بسبب الفيروس أيضًا، وهو أول حادث من نوعه لحيوان بري أمريكي، انتشر الفيروس على نطاق واسع بين الطيور الداجنة في العالم في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى إعدام آلاف الطيور وخلق مشاكل في سلسلة التوريد لمنتجات الدواجن.

تلقت وزارة الموارد الطبيعية في ميتشجان DNR تقريرًا مفاده أن مركزًا لإعادة تأهيل الحياة البرية في المنطقة الجنوبية الشرقية من تلك الولاية قد لاحظ وجود 3 أطفال من الثعالب تظهر علامات عصبية لأنفلونزا الطيور عالية الضراوة، وشملت الأعراض الرعشة والدوران والتشنج، في غضون ساعات من مات اثنان من الثعالب.

وأظهرت الحالة الثالثة علامات واعدة بالشفاء في بداية العلاج، لكنها استسلمت أيضًا، جميع الثعالب الثلاثة اختبرت، إيجابيتها للفيروس، يمثل هذا التقرير حاليا الآن 4 حالات وفاة مؤكدة للثعالب بسبب فيروس الطيور في أمريكا الشمالية، لتنضم إلى حالة الوفاة الوحيدة في مينيسوتا، أبلغ مسئولون في أونتاريو بكندا سابقًا عن وفاة ثعلب من الفيروس أيضًا، تم اكتشاف حالة إصابة بالثعلب في هولندا العام الماضي أيضًا، انتشر الفيروس في جميع أنحاء القارة في الأشهر الأخيرة، مما تسبب في إعدام الطيور على نطاق واسع وتعطيل سلسلة توريد الدواجن.

وقال إريك هيليارد، من قسم الحياة البرية بوزارة الموارد الطبيعية في ميتشجان في بيان، إن انفلونزا الطيور شديدة العدوى وهي فيروس معروف بأنه يصيب الطيور في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مع اكتشافات في أسراب مرافق الدواجن التجارية، حتى الآن، في 34 ولاية واكتشافات في الطيور البرية في 35 ولاية.

وأضاف، إن أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة شديدة العدوى، والدواجن معرضة للخطر بشكل خاص، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه السلالة الفيروسية أيضًا على الطيور المائية والطيور الجارحة، والنسور والديك الرومي، والغربان، مؤكدا، إنه غير متأكد حاليًا من كيفية إصابة هذه الثعالب بالفيروس.

يتكهن المسؤولون في مينيسوتا بأن الثعلب الذي مات في ولايتهم من المحتمل أن يكون قد أصيب بالفيروس عندما كان طائرًا بريًا مصابًا، تم العثور على غالبية الحالات المكتشفة للفيروس في الطيور البرية، ولكن يمكن أن ينتقل بسهولة إلى الطيور الداجنة أيضًا، كما أن الانتقال إلى البشر نادر، ولكنه ممكن أيضًا، في الشهر الماضي، ثبتت إصابة سجين من كولورادو بالفيروس، ليصبح أول شخص مصاب خلال هذه الزيادة.

يمكن للإنسان أن يصاب بالفيروس من خلال ملامسة طائر مصاب، إذا قام الطائر بنقره أو خدشه، فقد يؤدي ذلك إلى انتقال العدوى، يقتل الفيروس عندما يتم طهي الدواجن بشكل صحيح، لذلك على عكس الثعالب، لا داعي للقلق بشأن التقاط الفيروس من أكل الطيور المصابة، كما لا يُعتقد أن انتقال هذا النوع من الفيروس من إنسان إلى آخر أمر ممكن.



انفلونزا الطيور

ومع ذلك، يحذر المسؤولون الناس من البقاء على اطلاع، لأن الانتقال المستمر للفيروس عبر الأنواع يفتح الباب أمام الطفرات التي قد تؤدي في النهاية إلى تفشي البشر.

أكد هيليارد: "إنفلونزا الطيور شديدة العدوى تصيب الطيور في المقام الأول، ولكن من المهم أن نتذكر أنه يمكن أن يكون مرضًا حيوانيًا، مما يعني أنه يمكن أن ينتقل من الحيوانات الأليفة أو البرية إلى البشر"، "الآن، وفقًا لمركز السيطرة الامراض والوقاية منها الأمريكى، لا تزال مخاطر الصحة العامة المرتبطة بأنفلونزا الطيور عالية الضراوة منخفضة، لكنهم ينصحون الناس بتجنب التعامل مع أي طيور برية مريضة أو ميتة."