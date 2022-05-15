ترامب يحشد الناخبين من أجل "موجة جمهورية" فى انتخابات نوفمبر النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

استغل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب زيارته لولاية تكساس أمس، السبت، ليجدد انتقاداته للديمقراطيين حول سلسلة من القضايا، بما فى ذلك التضخم والهجرة، وذلك فى تجمع فى مدينة أوستن حيث حث المؤيدين المحافظين على مساعدة الحزب الجمهورى على السيطرة على الكونجرس فى الانتخابات النصفية المقررة فى نوفمبر المقبل.

وبحسب ما ذكر موقع تكساس تريبيون، فقد قال ترامب للآلاف الذين احتشدوا فى مركز المؤتمرات بأوستن أنه يطالبهم بالاستعداد للعمل وللقتال وللفوز بشكل لم يحدث من قل. وأضاف: إننا معا، سنستعيد مجلس النواب، وسنستعيد مجلس الشيوخ، وسنستعيد بلادنا.

وعلى الرغم من خسارته الانتخابات فى عام 2020، لا يزال ترامب يملك نفوذا كبيرا بين المحافظين، وكان تأييده للمرشحين ذى تأثير كبير فى الحزب الجمهورى.

وتشير التوقعات إلى أن الحزب سيزيد الفارق فى كلا المجلسين بعد انتخابات نوفمبر، حيث جرت العادة أن يكون أداء الحزب المسيطر على البيت الأبيض سيئا فى الانتخابات النصفية.

وقال ترامب عن الديمقراطيين، إن الولايات المتحدة يتم تدميرها بطرق عديدة، وكوارث إدارة بايدن كثيرة جدا لدرجة لا تحصى إلا أن التضخم هو الأعلى منذ ما يقرب من 50 عاما. كما وصلت أسعار الغاز إلى أعلى مستوى لها فى تاريخ البلاد، ودمرت عائلات.

وتطرق ترامب أيضا إلى العديد من الموضوعات محل جدل والتى تحفز اليمين المتطرف، بما فى ذلك التعليم العام، وأمن الحدود وسلامة التصويت، وجدد مزاعمه أيضا بشأن سرقة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.