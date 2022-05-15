المنطاد العائم الصينى المطور ذاتيا يصل إلى ارتفاع قياسى

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أعلن معهد أبحاث معلومات الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم ، وصول المنطاد العائم الصيني المطور ذاتيا والمصمم لمراقبة الغلاف الجوي، إلى ارتفاع قياسي بلغ 9032 مترا في منطقة التبت ذاتية الحكم.



وأوضح المعهد - في بيان اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الصينية ( شنخوا)- أن حجم المنطاد العائم "جيمو رقم 1" من النوع الثالث، والذي طوره معهد أبحاث معلومات الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بلغ 9060 مترا مكعبا، مشيرا إلى أنه يمكن للمنطاد العائم جمع البيانات على ارتفاعات عالية، والتي تُستخدم لتتبع دورة المياه الإقليمية ومراقبة التغيرات في تكوين الغلاف الجوي.



وأضاف البيان أن المشروع نفذه - باعتباره جزءا من المسح البحثي العلمي الثاني للصين حول هضبة تشينغهاي-التبت - 64 عالما من عدة مؤسسات بحثية صينية، مشيرا إلى أن المنطاد العائم سيوفر بيانات حيوية عن مصدر المياه لهضبة تشينغهاي-التبت، وسيسهم في معالجة الآثار التسلسلية للمياه والإيكولوجيا والأنشطة البشرية في ظل تغير المناخ.