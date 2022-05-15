أكلات ممنوعة أثناء تركيب تقويم الأسنان

كتبت نهير عبد النبى

قد يواجه الكثيرون مشكلة كبيرة عند تركيب تقويم الأسنان وقد يعانون من النحافة بسبب عدم قدرتهم على تناول الطعام بشكل طبيعى، رغم النتيجة الجيدة التي يحققها التقويم في ترتيب الأسنان وعلاج البروز والاعوجاج وغيرها من الحالات إلا أنه قد يحرمك من أكلات عديدة.

وحسب ما ذكره موقع greenortho يعتبر تجنب الأطعمة القاسية أو اللزجة أولوية كبيرة جنبًا إلى جنب مع تجنب بعض الأطعمة ، فإن اتباع النظافة الشخصية أمر ضروري للتأكد من عدم تشكل التجاويف حول تقويم الأسنان، إذا لم يتم تنظيف الأسنان والأقواس بشكل صحيح من بقايا الطعام ، فقد يتراكم الجير واللويحة السنية مما قد يتسبب في ظهور بقع بيضاء على أسطح الأسنان.

الأطعمة التي لا يمكنك تناولها اثناء تركيب الأسنان

تسبب الأطعمة المقرمشة واللزجة مثل المكسرات والعلكة الفقاعية والحلوى الصلبة مثل المصاصات وعصا الحلوى إزالة التقويم والإسلاك مما قد يتسبب في تأخير العلاج، والأطعمة التي يجب تجنبها باستخدام تقويم الأسنان هي:

-المكسرات.

-رقائق البطاطس.

-الفشار.

-الخضار المقرمشة.

-الحلوى الصلبة (مثل جولي رانشرز أو المصاصات).

-علكة (علكة خالية من السكر على ما يرام).

-الحلوى اللزجة .

لا يقتصر الأمر على الأطعمة الصلبة التي يمكن أن تكسر الأجهزة في فمك فالعناصر والعادات الأخرى التي يجب تجنبها والتي يمكن أن تلحق الضرر بالأقواس هي:

-مضغ القلم.

-مضغ قلم رصاص.

-قضم الأظافر.

-المسواك.

-مضغ القش.

-من المهم عدم مضغ أي أشياء صلبة.

الأطعمة التي يمكنك تناولها باستخدام تقويم الأسنان

الآن بعد أن عرفت ما لا يمكنك تناوله باستخدام تقويم الأسنان ، يمكننا التحدث عن كل الأشياء الجيدة التي يمكنك تناولها! على الرغم من وجود العديد من الأشياء التي يجب تجنبها باستخدام تقويم الأسنان ، إلا أن هناك العديد من الأشياء اللذيذة التي لا يزال من الممكن الاستمتاع بها. على سبيل المثال ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بما يلي:

-الباستا

-بطاطس مهروسة

-لحوم بلا عظام

-الخضار اللينة

-الفاكهة

-الحساء

-منتجات الألبان

-خبز ناعم وسندويشات

-طواجن