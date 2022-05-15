اليوم السابع
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أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي مفيد لصحتك النفسية ويقلل الاكتئاب

الأحد، 15 مايو 2022 07:00 م
أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي مفيد لصحتك النفسية ويقلل الاكتئاب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحتك النفسية
كتبت إيناس البنا

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حسب دراسة حديثة بعنوان "أخذ استراحة لمدة أسبوع من وسائل التواصل الاجتماعي يحسن الرفاهية والاكتئاب والقلق"، يمكن أن يكون لأخذ إجازة لمدة أسبوع من وسائل التواصل الاجتماعي تأثير مفيد على الصحة النفسية والرفاهية.

أجريت الدراسة على 154 مشاركا، وقال جيف لامبرت ، مؤلف الدراسة وفقا لموقع " timesnownews"، "إذا كنت تشعر أنك تستخدم الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي وهذا يؤثر سلبًا على صحة عقلك ، فإن أخذ قسط من الراحة قد يكون أمرًا يستحق المحاولة ويمنحك على الأقل بعض التحسينات قصيرة المدى. "

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

أزل جميع التطبيقات لمدة أسبوع:
 

تتضمن الخطوة الأولى نحو تقليص وسائل التواصل الاجتماعي إزالة الاضطرابات،أزل جميع تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرئيسية من هاتفك وأعد تثبيتها بعد أسبوع.

احصل على كتاب:
 

حاول استخدام وقت إجازتك من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال القراءة. هذا يمكن أن يساعد في تحسين صحة الدماغ.

اختر هواية وطوّر مهارات جديدة:
 

القيام بذلك يمكن أن يخلصك من خطر الملل.

اخرج في نزهة:
 

فقد أظهرت الدراسات ذلك فأن المشي في الطبيعة يمكن أن يكون لها آثار مفيدة على الصحة العقلية.

إذا كنت تشعر أن وسائل التواصل الاجتماعي والعوامل الأخرى قد أثرت على صحتك العقلية ، فاستشر معالجًا واطلب المساعدة من أجل صحة عقك.

 


وسائل التواصل الاجتماعي

استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحتك النفسية

وسائل التواصل الاجتماعي والاكتئاب


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