اليوم السابع
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5 علامات أن مواقع التواصل الاجتماعى أثرت على صحتك النفسية

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:00 ص
5 علامات أن مواقع التواصل الاجتماعى أثرت على صحتك النفسية تأثير الفيسبوك على الصحة النفسية
كتبت فاطمة خليل

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تحولت وسائل التواصل الاجتماعي مثل: الفيسبوك وتويتر وانستجرام إلى دوامة عاطفية للمقارنة والبحث عن الكمال والآراء المتضاربة، وهو ما يؤثر على صحتنا النفسية، وهناك علامات قد تظهر عليك تدل على أنك يجب أن تأخذ قسط من الراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 5 علامات أن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على صحتك النفسية، بحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

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ما مقدار الوقت الصحي على وسائل التواصل الاجتماعي؟
 

لا يستطيع أحد أن ينكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل جزءًا كبيرًا من الحياة العصرية ويمكن أن يكون لها الكثير من الإيجابيات والمزايا بالإضافة إلى ذلك، من الجيد أن تكون متصلاً ، خاصةً مع أولئك الذين لا نراهم بشكل منتظم لكننا نعلم أيضًا أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون منحدرًا للاكتئاب والوحدة والقلق وقلة الثقة بالنفس.

وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن الحفاظ على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 دقيقة فقط في اليوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصحة العقلية والرفاهية.

 أبلغ المشاركون في الدراسة عن انخفاض الاكتئاب والشعور بالوحدة عندما قللوا من الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي.

5 علامات أن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على صحتك النفسية
 

 

لا يمكنك التوقف عن المقارنة
 

لا ينبغي أن تجعلك مواقع التواصل الاجتماعي تشعر بعدم الرضا عن حياتك، إذا كنت تواجه صعوبة في تذكر أنه لا يوجد شخص مثالي، على الرغم مما ينشره من أشياء إيجابية، فقد يكون الوقت قد حان لأخذ قسط من الراحة من مواقع التواصل.

تقضى وقتاً طويلاً في تمرير المنشورات دون أن تدرك
 

إذا لاحظت أنك منزعج من كل ما تراه من السياسة إلى المبالغة ، تجد نفسك غاضبًا أو منزعجًا مما تراه في جدولك الزمني ربما تشعر بالتوتر بسبب ما تراه لأنك قطعت مسافة طويلة في تمرير المنشورات على هذه المواقع دون أن تدرك.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص يتفاعلون مع هواتفهم الذكية بمعدل ضخم يبلغ 2617 مرة في اليوم. (هذا هو التمرير والنقر وإرسال الرسائل النصية - سمها ما شئت).

 

الهاتف أول شيء تتحقق منه في الصباح وآخر شيء تتحقق منه في الليل
 

وجدت إحدى الدراسات أن 80٪ من مستخدمي الهواتف الذكية قاموا بفحص هواتفهم في غضون 15 دقيقة من الاستيقاظ ارتبطت هذه العادة بزيادة التوتر والقلق، ناهيك عن أنها تختطف وقتك واهتمامك (وربما تجعلك متأخرًا) لقد ثبت أيضًا أن النظر إلى هاتفك قبل النوم يحفز عقلك ، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

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وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد ممتعة بعد الآن
 

 كونك نشطًا أو حتى امتلاك حساب ليس التزامًا تم تصميم منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتكون ممتعة وتفاعلية وطريقة للتواصل بين الناس إذا فقدت بريقها وفرحها ، فربما يستحق الابتعاد عنها.

تشعر بالقلق والتوتر عند الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي
 

تشعر بالتوتر إذا لم تتمكن من التحقق من  هاتفك.. التعرض لقلق الانفصال عن وسائل التواصل الاجتماعي تشعر بالتشوق لإرسال تغريدة أو نشر حالة ولا يمكنك التفكير في أي شيء آخر.

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وسائل التواصل الاجتماعي

اضرار مواقع التواصل الاجتماعي

تأثير الفيسبوك على الصحة النفسية

الصحة النفسية

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