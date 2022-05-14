فرط كوليسترول الدم.. تعرف على العلامات ونصائح للتعامل معه

كتبت إيناس البنا

يزيد ارتفاع الكولسترول في الدم من مضاعفات خطيرة للغاية لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتشمل بعض عوامل الخطر لفرط كوليسترول الدم هي السمنة ، ونمط الحياة غير المستقر وغير الصحي ، والوراثة ، وما إلى ذلك.

علامات فرط كوليسترول الدم

عادة لا تظهر أي علامات أو أعراض لفرط الكوليسترول، ومع ذلك، وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن يؤدي إلى بعض المضاعفات الصحية التي غالبًا ما تستخدم كعلامة لتحديد مشاكل الكوليسترول، وفيما يلي بعض علامات عالي الدهون التي يجب أن تبحث عنها:

كوليسترول الدم: تعرف على العلامات ونصائح الإدارة



إعياء مُبَالَغ فيه

ألم أو تنميل في الأطراف

غثيان والدوخة

ألم في الصدر وضيق في التنفس

عسر الهضم

إدارة فرط كوليسترول الدم



فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم في فرط كوليسترول الدم: