دراسة: الطفل الذى لم يولد بعد يمكن أن يشعر بالحالة النفسية لأمه الحامل

كتبت إيناس البنا

وجدت دراسة جديدة، نشرت في مجلة Psychological Science التابعة لجمعية العلوم النفسية الأمريكية، أن الحالة النفسية للأم أثناء الحمل يمكن أن يشعر بها الجنين، وهذا يتضمن إشارات حول الحالة العقلية للأم، إذا كانت الأم مكتئبة ، فإن ذلك يؤثر على كيفية نمو الطفل بعد ولادته.

في العقود الأخيرة، وجد الباحثون أن البيئة التي ينمو فيها الجنين - رحم الأم - مهمة جدًا، حتى الأشياء الدقيقة تحدث فرقًا.

يدرس الباحثون في جامعة كاليفورنيا في إيرفين كيف تؤثر الحالة النفسية للأم على الجنين ، وفقا لموقع " timesnownews "، في هذه الدراسة ، قاموا بتجنيد النساء الحوامل وفحصهن للاكتئاب قبل وبعد الولادة، كما أجروا اختبارات على أطفالهم بعد ولادتهم لمعرفة مدى تطورهم.

وجدوا شيئًا مثيرًا للاهتمام:



ما كان يهم الأطفال هو أن البيئة ظلت ثابتة قبل الولادة وبعدها.

وجد الباحثون أنه بمرور الوقت ، كان الأطفال الأفضل أداءً هم أولئك الذين كانت أمهاتهم يتمتعون بصحة جيدة قبل الولادة وبعدها وأولئك الذين كانت أمهاتهم مكتئبات قبل الولادة وظلوا مكتئبين بعد ذلك.

الآن ، التفسير لنتائجنا هو أنه إذا كانت الأم مكتئبة قبل الولادة ، يجب أن تتركها على هذا النحو من أجل رفاهية الرضيع.