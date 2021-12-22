لماذا تصاب بعض السيدات باكتئاب الحمل وما هى أعراضه؟

نهير عبد النبى

اكتئاب الحمل من الاضطرابات الشائعة عند النساء خلال شهور الحمل، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تشير الأبحاث إلى أن حوالي 7٪ من النساء الحوامل يعانين من الاكتئاب أثناء الحمل.

الاكتئاب هو اضطراب المزاج، تحدث هذه الحالة عند النساء بمعدل ضعف ما يحدث عند الرجال ، ويبلغ الظهور الأولي للاكتئاب ذروته خلال سنوات الإنجاب للمرأة.

لماذا لا يتم التعرف على الاكتئاب أثناء الحمل في كثير من الأحيان؟



تتشابه بعض أعراض الاكتئاب ، بما في ذلك التغيرات في النوم ومستوى الطاقة والشهية والرغبة الجنسية، مع أعراض الحمل. نتيجة لذلك، قد تنسب هذه الأعراض إلى حملك بدلاً من الاكتئاب

قد تتردد النساء أيضًا في التحدث إلى مقدمي الرعاية الصحية حول التغيرات في الحالة المزاجية أثناء الحمل، هناك أيضًا ميل للتركيز أكثر على الصحة الجسدية للمرأة أثناء الحمل، بدلاً من التركيز على الصحة العقلية.





ما هي عوامل الخطر للاكتئاب أثناء الحمل؟



1:القلق.

2:ضغوط الحياة.

3:تاريخ الاكتئاب.

4:ضعف الدعم الاجتماعي.

5:حمل غير مقصود.





ما هي علامات وأعراض الاكتئاب أثناء الحمل؟



تتشابه علامات وأعراض الاكتئاب أثناء الحمل مع تلك التي تحدث مع الاكتئاب لدى عامة الناس ومع ذلك ، تتضمن الدلائل الإضافية التي قد تشير إلى الاكتئاب أثناء الحمل ما يلي:

1:القلق المفرط بشأن طفلك.

2:تدني احترام الذات ، مثل الشعور بعدم كفاية الأبوة والأمومة.

3:عادة ما تكون عدم القدرة على الاستمتاع بالأنشطة ممتعة.

4:ضعف الاستجابة للطمأنة.

5:ضعف الالتزام بالرعاية السابقة للولادة.

6:التدخين وشرب الكحوليات أو تعاطي المخدرات.

7:زيادة الوزن الضعيفة بسبب اتباع نظام غذائي منخفض أو غير كافٍ.