الموز يفيد كبار السن فى التغلب على الاكتئاب وأمراض الشيخوخة

كتبت - فاطمة ياسر

يعاني كبار السن من العديد من الأمراض المصاحبة لمرحلة الشيخوخة وتقدم العمر، لذا يلعب النظام الغذائي دورا هاما في الحفاظ على صحتهم وتقليل معدلات تعرضهم للأمراض المختلفة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فأن تناول الموز يعد خيارا صحيا لكبار السن، نظرا لأنه يحتوى على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها الجسم، مثل فيتامين أ وفيتامين ج وبيتامين هـ والزنك والمغنيسيوم وفوسفور البوتاسيوم وحمض الفوليك.

والموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم التي تعمل على خفض ضغط الدم ومنع حصوات الكلى وتقليل خطر فقدان كتلة العظام.

قد يوفر الموز فوائد صحية رائعة لكبار السن، مثل:



1.يمنح الطاقة



يمكن هضم الموز بسهولة، ويتحول السكر الموجود في الموز إلى مصدر للطاقة بسرعة ، كما أنه مفيد في تكوين الجسم ، وعمل العضلات ، وخيارا جيدا لتخفيف التعب.

2. حماية الأمعاء



يعمل الموز أيضًا كمضاد حيوي، حيث يحفز نمو البكتيريا الصديقة في الأمعاء، التي تنتج أيضًا إنزيمات هضمية تلعب دورًا مهمًا في امتصاص العناصر الغذائية اللازمة.

3.يخفف من مشاكل المعدة



غالبًا ما يعاني كبار السن من مشاكل في المعدة، لذا يمكن استخدام الموز الممزوج بالحليب كدواء في حالة الأمراض المعوية، حيث يوصى به للمرضى الذين يعانون من آلام في البطن لتحييد حموضة المعدة.

4. علاج الالتهابات

يمكن أن يساعدك الموز أيضًا في علاج الالتهابات، حيث يحتوي على فيتامين سي الذي يمكنه التغلب عليها بسرعة.

5. يساعد كبار السن للتحكم بالوزن



يمكن أن تكون زيادة الوزن مشكلة كبيرة لكبار السن ، حيث يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة أخرى ، بما في ذلك مرض السكري، لذا فان تناول 4 ثمرات من الموز يوميا بجانب اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن يساعدك في التخلص من الدهون.

6.يساعد على تخفيف الاكتئاب ويحسن الحالة المزاجية

غالبًا ما يتعرض كبار السن للقلق والاكتئاب بسبب جوانب عديدة من حياتهم، الموز يساعدهم للتغلب على الاكتئاب بسبب المستويات العالية من التربتوفان ، المحول إلى السيروتونين - الناقل العصبي للدماغ، الذى يعمل على تحسين مزاجك وتقليل

أعراض الاكتئاب .

7.يعالج ارتفاع ضغط الدم



الموز غني بالبوتاسيوم ، وكانت أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على فعاليته لمرضى ضغط الدم وتقليل التعرض للسكتات الدماغية و النوبات القلبية.

8.غني بمضادات الأكسدة



الموز غني بمضادات الأكسدة وذلك للقضاء على آثار الجذور الحرة في الجسم، وهذا يعني أيضًا أن الموز قادر على الوقاية من السرطان.