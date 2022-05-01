مديرية أوقاف الأقصر تجهز 1243 مسجدا و174 مصلى سيدات لأداء صلاة عيد الفطر

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، عن تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة الاستعداد الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، فى بيان صحفى، أنه قامت المديرية بإنهاء استعداداتها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2022م، بفتح عدد 1243 مسجد وعدد 174 مصلى سيدات، وذلك على مستوى محافظة الأقصر مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، أنه تم تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء المحافظة فى أطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع الالتزام التام بالضوابط والاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه جارى العمل على تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، وكذلك التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2022.

فى سياق أخر شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، فعاليات حفل تكريم 80 شاب وفتاة من حفظة القرآن الكريم، كما شهدت نائى دورى مركز شباب العديسات بحرى لكرة القدم، والمقام على الملعب الخماسى لمركز شباب العديسات.

وتم خلال الفعالية الأولى تنظيم الحفل السنوى لتكريم حفظة القرآن الكريم بنجع الكلاحين، بحضور العمدة مصطفى عبد الله عمدة الطود، وتحت رعاية جمعية روح وريحان بحضور خالد محمد عطيتو سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، والشيخ محمد على أبو الوفا رئيس المساجد بإدارة أوقاف الطود، وإبراهيم عبد العال سكرتير الوحدة المحلية لقرية الطود غرب والأهالى بالمنطقة، حيث بدأ الحفل بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، وتكريم نحو 80 شاب وفتاة من حفظة كتاب الله القرآن الكريم لثلاث مستويات، وتكريم الشيخ على هندى محفظ كتاب نجع الكلاحين.

وفى الفعاليات الثانية شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، نهائى دورى مركز شباب العديسات بحرى لكرة القدم، والمقام على الملعب الخماسى لمركز شباب العديسات بين الفريق الأبيض والفريق الأزرق، وانتهت بفوز الفريق الأبيض 6/1 على الفريق الأزرق، وتكريم الفرق الفائزة والحكام وأحسن هداف وأحسن حارس مرمى، وذلك بحضور محمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وسط جمع غفير من أبناء وشباب وأهالى القرية والمهتمين بالرياضة.

فيما واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر أنشطتها الرمضانية، حيث نفذ مركز شباب الندافين بمدينة الطود، أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمنطقة حاجر العديسات، من حيث عدد المتسابقين وعدد الكتاتيب المشاركة، حيث يبلغ سن المتسابقين حيث من سن 5 سنوات حتى 18 سنة، وقال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن المسابقة تستمر لمدة أربعة أيام وسوف يكرم الفائزين فى احتفالية كبرى نهاية شهر رمضان المبارك.